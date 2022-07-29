Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, "sabır" bitkisi olarak bilinen Hint inciri hasadı başladı. Filistinli çiftçiler, Gazze'nin Beyt Hanun kentindeki tarlalarından topladıkları mahsulü sandıklara yerleştirerek satış noktalarına taşıyor.
Kaynak: AA
Beyt Hanun, Gazze, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Filistin'de Hint inciri hasadı - Son Dakika
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