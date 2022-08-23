Gazze'nin güneyindeki bir evde patlama meydana geldi - Son Dakika
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Gazze'nin güneyindeki bir evde patlama meydana geldi

23.08.2022 16:52
Gazze'nin güneyindeki bir evde patlama meydana geldi

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde bir evde nedeni henüz bilinmeyen patlama meydana geldiği, olayda yaralılar olduğu bildirildi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde bir evde nedeni henüz bilinmeyen patlama meydana geldiği, olayda yaralılar olduğu bildirildi.

Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığı Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde bir evde patlama meydana geldi.

Patlamanın nedenine ilişkin detay verilmeyen açıklamada, bölgeye güvenlik güçleri ve ilgili birimlerin sevk edildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, sayı verilmeksizin olay sonucu yaralananlar olduğu bilgisi paylaşıldı.

İsrail basınında ise İsrail ordusunun bölgeye herhangi bir saldırı gerçekleştirdiğine ilişkin bilginin bulunmadığı yönünde haberler yer aldı.

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Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Filistin, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'nin güneyindeki bir evde patlama meydana geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazze'nin güneyindeki bir evde patlama meydana geldi - Son Dakika
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