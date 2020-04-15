Abluka altındaki Gazze, tıbbi maske ve koruyucu kıyafet ihraç ediyor - Son Dakika
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Abluka altındaki Gazze, tıbbi maske ve koruyucu kıyafet ihraç ediyor

6 saat önce

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde üretilen tıbbi maske ve koroyucu kıyafetler, İsrail ve Batı Şeria'daki çeşitli kentlere ihraç ediliyor.

Abluka altındaki Gazze, tıbbi maske ve koruyucu kıyafet ihraç ediyor, System.String[]

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde üretilen tıbbi maske ve koroyucu kıyafetler, İsrail ve Batı Şeria'daki çeşitli kentlere ihraç ediliyor.

İsrail'in 2006'dan bu yana uyguladığı abluka nedeniyle ciddi gerilemenin yaşandığı Gazze'deki tekstil sanayi, bölgede ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği mart ayından bu yana tıbbi maske ve koruyucu kıyafet üretimine ağırlık vermeye başladı.

Gazze'deki bir tekstil fabrikasının sahibi olan Hasan Şehade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mart ayından bu yana İsrail ve Batı Şeria'ya tıbbi maske ve koroyucu kıyafet gönderdiklerini söyledi.

Şehade, son zamanlarda işlerin çok yoğun olduğunu, günde sadece birkaç saat dinlenebildiklerini dile getirdi.

"Gazze'de, 2006 yılında başlayan İsrail ablukasından bu yana alışılmışın dışında, öncekinin iki katı üretim kapasitesiyle çalışıyoruz." diyen Şehade, bu durumu "abluka nedeniyle geçen yıllarda yaşanan yüzbinlerce dolarlık kaybın nispeten telafi edilebileceği bir süreç" olarak değerlendirdi.

Üretim malzemesi İsrail'den

Şehade, her ne kadar çalışılsa da abluka nedeniyle bir kısır döngünün içinde olduklarını; maske ve kıyafet yapımında kullandıkları kumaşın İsrail'den ithal edildiğini söyledi.

Tıbbi maske ve koruyucu kıyafetlere talebin artması nedeniyle ellerindeki kumaşın yetersiz olduğunun altını çizen Şehade, yerel pazarın taleplerini karşılayamadıklarını, üretimlerini ihracata yönlendirdiklerini ifade etti.

Şehade, "Fabrikada halihazırda biçki, dikim, paketleme, sevkiyat gibi bölümlerde 200 işçi çalışıyor. Mart ayından bu yana üretilen tıbbi maske ve koruyucu kıyafetler İsrail ve Batı Şeria'ya ihraç ediliyor." diye konuştu.

Filistinli iş adamı, hazırlanan maske ve kıyafetlerin paketleme işleminden sonra depolara oradan da Gazze ile İsrail arasındaki ticari sınır kapısı Kerm Ebu Salim'e sevk edildiğini aktardı.

"Daha fazla kişiye istihdam sağlamaya çalışıyoruz"

Şu anda çalışanların yüksek meblağlar alamadığını ancak kıt kanaat de olsa ailelerini geçindirebildiklerini dile getiren Şehade, bunun nedenini üretim maliyetinin yüksek, kar marjının ise düşük olması şeklinde açıkladı.

Şehade, herhangi bir gelir kapısı ve iş imkanının bulunamadığı daha önceki dönemlerde bölge sakinlerinin büyük sıkıntılar yaşadığına dikkati çekerek, önümüzdeki dönemlerde işçi sayısını artırmanın öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.

Halihazırda Gazze Şeridi'nde kendi fabrikasının yanı sıra 15 atölye ve fabrikanın da faaliyet gösterdiğine işaret eden Şehade, "Piyasanın ihtiyacını karşılamak için üretim kapasitesini artırmaya ve mevcut krizden etkilenmiş olan bölgede daha fazla kişiye istihdam sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Uluslararası sağlık standartlarına uygun üretim

Ürettikleri malzemelerin, uluslararası sağlık standartlarına uygun olduğunu vurgulayan Şehade, şunları söyledi:

"Ürünlerimiz, güvenlik ve sağlık standartlarına uymasaydı ya da sağlık kurumlarının ihtiyaçlarını karşılamıyor olsaydı İsrail ve Batı Şeria'daki özel şirketler neden bu kadar büyük miktarlarda ürünü bizden talep etsin? Öyle ki bazen talebi karşılamamız mümkün olmuyor."

Arap ve Avrupa ülkelerine de ihracat yapmak istiyorlar

Üretim sırasında karşılaştıkları zorluklara da değinen Şehade, bunların başında sık sık yaşanan elektrik kesintisi ve kumaş sıkıntısının geldiğini söyledi.

Sadece İsrail ve Batı Şeria'ya değil Arap ve Avrupa ülkelerine de ihracat yapmak istediklerine dikkati çeken Şehade, şunları kaydetti:

"Böylece Gazze'nin de dünyanın bir parçası olduğu, basit yetenekleri çerçevesinde krizlerin aşılmasında diğer ülkelere yardım edebilecek gücü bulunduğu fikrini güçlendirmek istiyoruz."

Fabrika çalışanlarından 45 yaşındaki Nezihi Ebu Hatab, para kazanabildiği, 6 kişilik ailesinin ihtiyaçlarını karşılayabildiği bir işi olduğu için mutlu olduğunu dile getirdi.

Ebu Hatab, İsrail ablukası nedeniyle uzun süredir işsiz olduğunu söyledi.

Abluka nedeniyle Gazze'deki fabrikalar peş peşe kapandı

Gazze Ticaret Odasının raporlarına göre, İsrail ablukası öncesi Gazze'deki tekstil sektörü bölge ekonomisinin lokomotifleri arasında gösteriliyordu.

Ablukadan önce bölgedeki yaklaşık 900 fabrika 35 bin işçiyle faaliyet gösteriyordu. Bölgede pek çok alanda etkisi hissedilen özellikle ekonomiye büyük darbe vuran İsrail abluka sonrası fabrikaların çoğu kapatıldı ve çalışanlarının işlerine son verildi.

Günümüzde Gazze Şeridi'nde sadece küçük ölçekli yaklaşık 150 fabrika 1500 işçisiyle faaliyet gösteriyor.

İşgal ve abluka altındaki Filistin'de salgının ekonomi üzerindeki etkisi

İsrail, yaklaşık 2,5 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor. Yaklaşık 14 yıldır abluka altındaki Gazze halkı ekonomi, sağlık ve eğitim gibi pek çok alandaki kısıtlı imkanlar nedeniyle zorluklar yaşıyor.

Filistin Merkez İstatistik Bürosunun Eylül 2019 tarihli raporunda Gazze'deki işsizlik yüzde 45 olarak açıklanırken, Ablukaya Karşı Halk Komitesi ise bunun yüzde 60'ları aştığını ifade ediyor.

Ablukaya Karşı Halk Komitesi, pazar günü yaptığı açıklamada, İsrail ablukası ve işgaline ek olarak tüm dünya gibi bölgeyi de etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle Gazze'nin "benzersiz bir ekonomik sıkıntı içinde olduğu" uyarısında bulunmuştu.

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov de pazar günü salgına dikkati çektiği açıklamasında, bağışçı ülkelere ve uluslararası topluma "Kovid-19 nedeniyle Filistin ekonomisinde meydana gelen büyük hasarla mücadele için teknik yardım sağlanması ve cömertçe desteklenmesi" çağrısı yapmıştı.

Batı Şeria, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 02:18 Kaynak: AA

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