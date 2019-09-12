Abluka nedeniyle Gazze'den çıkamayan cerrahlara yerinde eğitim

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), abluka nedeniyle bölge dışına çıkamayan Gazzeli cerrahlara yerinde eğitim vererek mesleki becerilerine katkı sağlıyor.
İsrail'in on yılı aşkın süredir Gazze'ye uyguladığı abluka, birçok alanda olduğu gibi Filistinli doktorların meslekte kendilerini geliştirmeleri önünde de engel teşkil ediyor. Bölgedeki doktorları dışarı çıkaramayan Kızılhaç Komitesi alanında uzman 6 cerrahı bu eğitimi vermek üzere Gazze'ye getirdi.
Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Kızılhaç Örgütü, İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasının, sadece Filistinlilerin seyahatini ve hasta nakillerini değil, doktorların mesleki yeterliliklerini artırma girişimlerini de etkilediğini vurguladı.
Filistinli cerrahlara Gazze'de eğitim
Abluka engeli nedeniyle Filistinli doktorlara yönelik eğitimleri Gazze'de yapma kararı alan ICRC, 25 Ağustos-11 Eylül tarihlerinde "çatışma ve olağanüstü durumlarda sınırlı imkanlar altında ilk müdahale ve hastanelere gelen vakaları idare" konulu eğitim programı gerçekleştirdi.
Gazze'den 23 cerrahın katıldığı programda, cerrahi alanındaki son gelişmeler ile pratik tecrübeler paylaşıldı.
AA muhabirine konuşan kıdemli ICRC cerrahlarından Marco Baldan, "Kızılhaç, son yıllarda Filistinli cerrahlara Gazze dışındaki eğitimlere katılmaları için davetler gönderdi. Ancak cerrahlar Gazze dışına çıkma izni alamadıkları için bu eğitimlere katılamadı." dedi.
Sağlık sektörü birçok sorunla boğuşuyor
Gazze'de sağlık
sektörünün; ekonomik kriz, sınır kapılarının insanların ve ürünlerin geçişine
kapatılması gibi önemli sorunlarla boğuştuğunu aktaran Baldan, Sağlık
Bakanlığı çalışanlarının maaşlarının yetersiz olduğuna, dolayısıyla bunun
hastalara verilen hizmeti de etkilediğine işaret etti.
Doktorların ve cerrahların
acil durumlar ve yaralanmalara müdahalede yeterliliklerini geliştirmelerini
sağlayacak konferans, sempozyum ve eğitimlere katılmak için seyahat etmelerinin
sınırlandırıldığına dikkati çeken Baldan, bu zorlukların yanı sıra Sağlık Bakanlığında yaralıların
bakımı için gereken teknoloji ve ekipmanında bulunmadığını belirtti.
Gazze'deki sağlık çalışanlarının kısıtlı
imkanlara rağmen hastalar ve yaralılar için insani görevlerini yerine
getirdiklerini vurgulayan Baldan, 5 meslektaşıyla birlikte verdikleri eğitimlerde, gerçek kurşun
veya patlayıcının isabet etmesi sonucu oluşan kritik vakalara müdahale konusuna yoğunlaştıklarını belirtti.
Baldan, eğitime katılanlardan 7'sinin ileride diğer cerrahlara bu eğitimi verebilecek seviyeye geleceğini ifade etti.
Yaralıların durumu
Büyük Dönüş Yürüyüşü
gösterilerinden hastanelere getirilenlerin hayati tehlikeye neden olan yaralar aldığına dikkati çeken Baldan, bu kişilerin çoğunun gerçek
ya da plastik mermiyle yaralandığını belirtti.
Kol ve bacaklarından yaralananların
durumunun komplike olduğunu, uzuvlarını kaybetmemeleri için bir dizi ameliyata ihtiyaç duyduklarını aktaran Baldan, şunları kaydetti:
"Ameliyatların tekrarlanması, Sağlık Bakanlığının
kaynaklarının tükenmesine yol açıyor. Bazen ameliyatların masraflarını ödemek
zorunda kaldığı için hastalar da maddi açıdan zorlanıyor."
Özellikle vücudun alt bölgesinden yaralanmalara
neden olan kurşunların uzvun kaybedilmesine sebebiyet verdiğini anlatan Baldan, hastanelerdeki yetersizliğin hastaların ihtiyaçlarına cevap vermeyi
zorlaştırdığını ifade etti.
Gazze'deki sağlık sektörünün, ilaç
ve tıbbi malzeme eksikliği açısından sıkıntı yaşadığını kaydeden Baldan, Sağlık
Bakanlığının son raporunda çok büyük bir kriz döneminden geçildiğinin ve yakın
zamanda ulaşılabilecek bir çözüm olmadığının belirtildiğini aktardı.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, stoklardaki temel ilaçların yüzde 50'si, tıbbi
malzemelerin yüzde 25'i, laboratuvar araçları ve kan bankasının yüzde 60'ı
tükendi.
Bakanlık, krizden, gereken ilaç ve tıbbi malzemenin yanı sıra
sağlık heyetlerinin Gazze'ye girişine izin vermeyen İsrail'i sorumlu tuttu.