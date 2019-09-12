Son Dakika Haberleri: Abluka nedeniyle Gazze'den çıkamayan cerrahlara yerinde eğitim (2)
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Abluka nedeniyle Gazze'den çıkamayan cerrahlara yerinde eğitim (2)

18 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Şifa Hastanesi Ameliyat odasında bulunan Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden doktorlar ICRC Kıdemli Cerrah Marco Baldan ile röportaj Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), abluka nedeniyle bölge dışına çıkamayan Gazzeli cerrahlara yerinde eğitim vererek mesleki becerilerine...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Şifa Hastanesi

Ameliyat odasında bulunan Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden doktorlar

ICRC Kıdemli Cerrah Marco Baldan ile röportaj Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), abluka nedeniyle bölge dışına çıkamayan Gazzeli cerrahlara yerinde eğitim vererek mesleki becerilerine katkı sağlıyor.

İsrail'in on yılı aşkın süredir Gazze'ye uyguladığı abluka, birçok alanda olduğu gibi Filistinli doktorların meslekte kendilerini geliştirmeleri önünde de engel teşkil ediyor. Bölgedeki doktorları dışarı çıkaramayan Kızılhaç Komitesi alanında uzman 6 cerrahı bu eğitimi vermek üzere Gazze'ye getirdi.

Filistinli cerrahlara Gazze'de eğitim

Abluka engeli nedeniyle Filistinli doktorlara yönelik eğitimleri Gazze'de yapma kararı alan ICRC, 25 Ağustos-11 Eylül tarihlerinde "çatışma ve olağanüstü durumlarda sınırlı imkanlar altında ilk müdahale ve hastanelere gelen vakaları idare" konulu eğitim programı gerçekleştirdi.

Gazze'den 23 cerrahın katıldığı programda, cerrahi alanındaki son gelişmeler ile pratik tecrübeler paylaşıldı.

AA muhabirine konuşan kıdemli ICRC cerrahlarından Marco Baldan, "Kızılhaç, son yıllarda Filistinli cerrahlara Gazze dışındaki eğitimlere katılmaları için davetler gönderdi. Ancak cerrahlar Gazze dışına çıkma izni alamadıkları için bu eğitimlere katılamadı." dedi.

Abluka nedeniyle Gazze'den çıkamayan cerrahlara yerinde eğitim (2)

İsrail, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:27 Kaynak: AA
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