Son Dakika Haberleri: Ablukayı Kaldıramayan Gazze Hayvanat Bahçesi Boşaltıldı

Ablukayı Kaldıramayan Gazze Hayvanat Bahçesi Boşaltıldı

1 saat önce

İsrail ambargosu sebebiyle ölümlerin başladığı Gazze'deki Refah Hayvanat Bahçesindeki hayvanlar uluslararası yardım kuruluşları sayesinde tahliye edildi.

Ablukayı Kaldıramayan Gazze Hayvanat Bahçesi Boşaltıldı, System.String[]
İsrail ambargosu sebebiyle ölümlerin başladığı Gazze'deki Refah Hayvanat Bahçesindeki hayvanlar uluslararası yardım kuruluşları sayesinde tahliye edildi. Hayvanların Ürdün ve Afrika'daki doğal yaşam alanlarına bırakılacağı açıklandı. Gazze'deki Refah Hayvanat Bahçesinde İsrail'in ambargosu sebebiyle ciddi sıkıntılar başlamış, hayvanlar açlıktan ölmeye başlamıştı. Uluslararası yardım kuruluşu Four Paws gönüllüleri Gazze'ye gelerek 40 hayvanı Ürdün ve Afrika'daki doğa parklarına geri bırakmak üzere teslim aldı. Hayvanat bahçesinden aslan, maymun, deve kuşu, tavus kuşu, kurt, sırtlan, kedi, tilki, kirpi, pelikan ve sincap gibi birçok türden hayvanın alındığı bildirildi. Hayvanat Bahçesi Müdürü Fati Cuma yaptığı açıklamada, İsrail'in önderliğinde yapılan ambargoya sebebiyle ekonomik sıkıntılar çektiklerini ve hayvanlar için gerekli malzemeleri temin etmekte zorlandıklarını söyledi. Ocak ayında 4 yavru aslan hayatını kaybettiği Refah Hayvanat Bahçesinin tahliyenin ardından kapatılacağı ve tüm hayvanların doğal yaşam alanına bırakılacağı açıklandı. Four Paws kuruluşu geçtiğimiz yıllarda 2 hayvanat bahçesini tamamen tahliye etmişti. Gazze'de hala kötü durumda olan 3 tane hayvanat bahçesi bulunuyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 09:51 Kaynak: İHA

Hayvanat Bahçesi, İsrail, Gazze, Güncel
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