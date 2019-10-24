Anadolu Ajansının (AA) dönem başkanlığını yürüttüğü Balkan Haber Ajansları Birliği-Güneydoğu Avrupa (ABNA-SE) Takip Komitesi, İstanbul'da toplandı.

AA'nın ev sahipliğinde İstanbul Ofisi'nde gerçekleştirilen toplantıda, AA'yı Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, ABNA-SE Genel Sekreterliğini yürüten Atina Haber Ajansı/ Makedonya Basın Ajansı ANA/MPA'yı Dış İlişkiler Başdanışmanı Michalis Psilos temsil etti.

Toplantıda, ABNA-SE ile ilgili AA dönem başkanlığında yapılan çalışmalar ve bir sonraki genel kurulun gündemi konuşuldu.