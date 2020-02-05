ABOBENELERİMİZİN BİLGİSİNE: CANLI YAYIN - Son Dakika

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6 saat önce

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Bahçesaray'da yaşanan çığ felaketinin ardından hastanedeki yaralıları ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

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Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Bahçesaray'da yaşanan çığ felaketinin ardından hastanedeki yaralıları ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı. Vali Bilmez, açıklamalarda bulunuyor. Canlı yayındayız.


Emin Bilmez, Bahçesaray, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:10 Kaynak: DHA
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