ABOBENELERİMİZİN BİLGİSİNE: CANLI YAYIN - Son Dakika

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Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Bahçesaray'da yaşanan çığ felaketinin ardından hastanedeki yaralıları ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:10 Kaynak: DHA
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Bahçesaray'da yaşanan çığ felaketinin ardından hastanedeki yaralıları ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı. Vali Bilmez, açıklamalarda bulunuyor. Canlı yayındayız.
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