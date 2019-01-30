Abone Şebekelerinde Yenileme Sürüyor
1 saat önce
HATSU, meskenlere ve iş yerlerine içme suyunun ulaşmasını sağlayan abone hatlarının yenilenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Vatandaşların sağlıklı bir içme suyuna kavuşması ve arızalardan kaynaklı oluşan su kayıplarının önüne geçmek amacıyla yapılan çalışmaların özenle devam ettiğini bildiren Genel Müdürlük, paslı boruların kullanılmasını önlemek ve mahalle sakinlerini rahata kavuşturmak amacıyla her geçen gün yeni bir mahallenin paslı borulara veda ettiğini açıkladı.
Samandağ ilçesine bağlı Çöyürlü Mahallesi'nde eskiyen içme suyu hattının onarımı hakkında bilgi veren İdare, su basıncının yüksek gelmesi ile abone şebeke hattında kaçak meydana geldiğini tespit ederek yeni içme suyu hattı döşendiğini bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:31 Kaynak: Bültenler
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