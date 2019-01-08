Abonelerimize Canlı Yayın Duyurusu

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14 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, MKYK ve MYK sonrası yapacağı açıklamayı canlı yayınlamayı planlıyoruz.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, MKYK ve MYK sonrası yapacağı açıklamayı canlı yayınlamayı planlıyoruz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:05 Kaynak: DHA

Merkez Yürütme Kurulu, Ömer Çelik, Güncel
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