Abonelerimize Canlı Yayın Duyurusu

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, MKYK ve MYK sonrası yapacağı açıklamayı canlı yayınlamayı planlıyoruz.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, MKYK ve MYK sonrası yapacağı açıklamayı canlı yayınlamayı planlıyoruz.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:05 Kaynak: DHA
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