Abonelerimize CANLI YAYIN duyurusu: Beşiktaş taraftarının derbi yolculuğunu 15.15 itibariyle CANLI... - Son Dakika
Son Dakika Spor Abonelerimize CANLI YAYIN duyurusu: Beşiktaş taraftarının derbi yolculuğunu 15.15 itibariyle CANLI... - Son Dakika Spor

Abonelerimize CANLI YAYIN duyurusu: Beşiktaş taraftarının derbi yolculuğunu 15.15 itibariyle CANLI...

6 saat önce

Beşiktaş taraftarının derbi yolculuğunu 15.15 itibariyle CANLI vermeyi planlamaktayız. Taraftarların otobüslere binmesi ve otobüs içindeki Kadıköy yolculuğunu abonelerimize CANLI yansıtmayı planlamaktayız.Bilgilerinize sunarız.

Abonelerimize CANLI YAYIN duyurusu: Beşiktaş taraftarının derbi yolculuğunu 15.15 itibariyle CANLI..., System.String[]

Beşiktaş taraftarının derbi yolculuğunu 15.15 itibariyle CANLI vermeyi planlamaktayız. Taraftarların otobüslere binmesi ve otobüs içindeki Kadıköy yolculuğunu abonelerimize CANLI yansıtmayı planlamaktayız.

Bilgilerinize sunarız


Beşiktaş, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 02:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Pedro Rebocho, Beşiktaş taraftarını çıldırttı!
Ozan Tufan'ın golü sosyal medyaya damga vurdu! Beşiktaşlıları çılgına çeviren iki pozisyon birden! İsyan ettiler Burak Yılmaz'dan hakeme sert tepki: Gir sen oyna

Son Dakika Haberleri
21:04 Ekol Göz Menemenspor - Bursaspor: 2-1 - Son Dakika Spor
21:02 Süper Lig'in 16. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 3-1 yendi. - Son Dakika Spor
21:00 flaş! - Son Dakika Spor
20:58 Burak'tan Alper'e: "Oyuna gir öyle konuş" - Son Dakika Spor
20:55 Burak Yılmaz'dan hakeme sert tepki: Gir sen oyna - Son Dakika Spor
20:26 Beşiktaşlıları çılgına çeviren iki pozisyon birden! İsyan ettiler - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 21:09:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Abonelerimize CANLI YAYIN duyurusu: Beşiktaş taraftarının derbi yolculuğunu 15.15 itibariyle CANLI... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]