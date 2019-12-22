Son Dakika › Spor › Abonelerimize CANLI YAYIN duyurusu: Beşiktaş taraftarının derbi yolculuğunu 15.15 itibariyle CANLI... - Son Dakika Spor
Abonelerimize CANLI YAYIN duyurusu: Beşiktaş taraftarının derbi yolculuğunu 15.15 itibariyle CANLI...
6 saat önce
Beşiktaş taraftarının derbi yolculuğunu 15.15 itibariyle CANLI vermeyi planlamaktayız. Taraftarların otobüslere binmesi ve otobüs içindeki Kadıköy yolculuğunu abonelerimize CANLI yansıtmayı planlamaktayız.Bilgilerinize sunarız.
Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 02:56 Kaynak: DHA
Beşiktaş taraftarının derbi yolculuğunu 15.15 itibariyle CANLI vermeyi planlamaktayız. Taraftarların otobüslere binmesi ve otobüs içindeki Kadıköy yolculuğunu abonelerimize CANLI yansıtmayı planlamaktayız.
Bilgilerinize sunarız
Son Dakika Pedro Rebocho, Beşiktaş taraftarını çıldırttı! Ozan Tufan'ın golü sosyal medyaya damga vurdu! Beşiktaşlıları çılgına çeviren iki pozisyon birden! İsyan ettiler Burak Yılmaz'dan hakeme sert tepki: Gir sen oyna