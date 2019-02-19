Abonelerimize Duyuru

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1 saat önce
Afrin şehidi Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe Erzurum' da son yolculuğuna uğurlanıyor.
Afrin
şehidi Piyade
Uzman Onbaşı Umut Öznütepe Erzurum
' da son yolculuğuna uğurlanıyor.. Törenden CANLI YAYINDAYIZ..
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:53 Kaynak: DHA
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