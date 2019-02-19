Abonelerimize Duyuru

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Afrin şehidi Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe Erzurum' da son yolculuğuna uğurlanıyor.

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Afrin şehidi Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe Erzurum' da son yolculuğuna uğurlanıyor.. Törenden CANLI YAYINDAYIZ..

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:53 Kaynak: DHA

Piyade, Afrin, Erzurum, Güncel
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