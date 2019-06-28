ABONELERİMİZE DUYURU

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İdlip' de gözlem noktasına havanlı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Adem Tunç için Ağrı havaalanında karşılama töreni düzenleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:01 Kaynak: DHA
İdlip' de gözlem noktasına havanlı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Adem Tunç için Ağrı havaalanında karşılama töreni düzenleniyor..
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