ABONELERİMİZE DUYURU

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45 dakika önce

İdlip' de gözlem noktasına havanlı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Adem Tunç için Ağrı havaalanında karşılama töreni düzenleniyor.

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İdlip' de gözlem noktasına havanlı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş   Adem Tunç için Ağrı havaalanında karşılama töreni düzenleniyor..
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Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:01 Kaynak: DHA
Adem Tunç, İdlip, Güncel
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