ABONELERİMİZE DUYURU

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6 saat önce

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ NUMAN KURTULMUŞ, DHA ANKARA STÜDYOLARINDA DHA ANKARA TEMSİLCİSİ TUBA ATAV' IN SORULARINI YANITLAYACAK.

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AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ NUMAN  KURTULMUŞ, DHA ANKARA STÜDYOLARINDA  DHA ANKARA TEMSİLCİSİ TUBA ATAV' IN SORULARINI YANITLAYACAK. ÖZEL RÖPORTAJI SAAT 12.30' DAN İTİBAREN DHA FEED' TEN CANLI YAYINLAMAYI PLANLAMAKTAYIZ..


DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:20 Kaynak: DHA
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