ABONELERİMİZE DUYURU

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AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ NUMAN KURTULMUŞ, DHA ANKARA STÜDYOLARINDA DHA ANKARA TEMSİLCİSİ TUBA ATAV' IN SORULARINI YANITLAYACAK.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:12 Kaynak: DHA
AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ NUMAN KURTULMUŞ, DHA ANKARA STÜDYOLARINDA DHA ANKARA TEMSİLCİSİ TUBA ATAV' IN SORULARINI YANITLAYACAK. ÖZEL RÖPORTAJI SAAT 12.30' DAN İTİBAREN DHA FEED' TEN CANLI YAYINLAMAYI PLANLAMAKTAYIZ..
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