Abonelerimize Duyuru... Canlı Yayın...

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1 saat önce

DHA: Askeri sevkiyatın sürdüğü sınır bölgelerinden Gaziantep Devler Demiryolları Başpınar Lojistik Şefliği'nden canlı yayındayız.

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DHA: Askeri sevkiyatın sürdüğü sınır bölgelerinden Gaziantep Devler Demiryolları Başpınar Lojistik Şefliği'nden canlı yayındayız.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:41 Kaynak: DHA

Başpınar, Gaziantep, DHA, Güncel
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