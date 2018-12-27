Abonelerimize Duyuru... Canlı Yayın...

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1 saat önce
DHA: Askeri sevkiyatın sürdüğü sınır bölgelerinden Gaziantep Devler Demiryolları Başpınar Lojistik Şefliği'nden canlı yayındayız.
DHA
: Askeri sevkiyatın sürdüğü sınır bölgelerinden Gaziantep
Devler Demiryolları Başpınar Lojistik Şefliği'nden canlı yayındayız.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:41 Kaynak: DHA
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