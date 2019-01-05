Abonelerimize Duyuru... Canlı Yayın...

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12 dakika önce

DHA: Ümraniye'de 2 katlı bir binanın çatısındaki yangın itfaiye tarafından söndürülmeye çalışılıyor.

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DHA: Ümraniye'de 2 katlı bir binanın çatısındaki yangın itfaiye tarafından söndürülmeye çalışılıyor... Canlı yayındayız...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:07 Kaynak: DHA

DHA, Ümraniye, Güncel
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