Abonelerimize Duyuru... Canlı Yayın...

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59 dakika önce
DHA: Ankara Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kaza sonrası Devlet Hastanesi önünden canlı yayındayız.
DHA
: Ankara Polatlı
'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kaza sonrası Devlet Hastanesi
önünden canlı yayındayız.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 08:09 Kaynak: DHA
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