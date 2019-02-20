Abonelerimize Duyuru... Canlı Yayın...

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59 dakika önce

DHA: Ankara Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kaza sonrası Devlet Hastanesi önünden canlı yayındayız.

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DHA: Ankara Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kaza sonrası Devlet Hastanesi önünden canlı yayındayız.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 08:09 Kaynak: DHA

Ankara, DHA, Polatlı, Güncel
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