ABONELERİMİZE DUYURU: CANLI YAYIN - Son Dakika

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34 dakika önce

İstanbul Havalimanı'nda Çin'den gelen uçaklardaki yolculara yönelik "corona virüsü" nedeniyle termal kameralı denetleme yapılıyor.

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İstanbul Havalimanı'nda Çin'den gelen uçaklardaki yolculara yönelik "corona virüsü" nedeniyle termal kameralı denetleme yapılıyor. 06.00'da inen uçak için canlı yayındayız.


Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:21 Kaynak: DHA
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