ABONELERİMİZE DUYURU: CANLI YAYIN - Son Dakika

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İstanbul Havalimanı'nda Çin'den gelen uçaklardaki yolculara yönelik "corona virüsü" nedeniyle termal kameralı denetleme yapılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:21 Kaynak: DHA
İstanbul Havalimanı'nda Çin'den gelen uçaklardaki yolculara yönelik "corona virüsü" nedeniyle termal kameralı denetleme yapılıyor. 06.00'da inen uçak için canlı yayındayız.
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