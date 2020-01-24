ABONELERİMİZE DUYURU: CANLI YAYIN - Son Dakika

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DHA YURT: Elazığ'daki 6.8'lik depremin ardından çöken binaların enkazı altındakileri arama-kurtarma çalışmalarından canlı yayındayız.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:33 Kaynak: DHA
DHA YURT: Elazığ'daki 6.8'lik depremin ardından çöken binaların enkazı altındakileri arama-kurtarma çalışmalarından canlı yayındayız.
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