Son Dakika Haberleri: Abonelerimize Duyuru - Yılın Olayları 2018

Abonelerimize Duyuru - Yılın Olayları 2018

1 saat önce

- Yılın olayları 2018 Abonelerimize duyuruAnadolu Ajansı tarafından derlenen 2018 yılının önemli görüntüleri, 29 Aralık 2018 Cumartesi günü saat 06.00'da tekrar yayınlanacaktır.

- Yılın olayları 2018 Abonelerimize duyuru

Anadolu Ajansı tarafından derlenen 2018 yılının önemli görüntüleri, 29 Aralık 2018 Cumartesi günü saat 06.00'da tekrar yayınlanacaktır.
Abonelerimize saygıyla duyurulur.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:23 Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Aralık, Güncel
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