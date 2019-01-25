Abonelerimizin Bilgisine

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1 saat önce

Sayın Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine, "Serdar Aziz'den transfer açıklaması" başlıklı haberimizde sehven hata yapılmıştır.

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Sayın Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine, " Serdar Aziz'den transfer açıklaması" başlıklı haberimizde sehven hata yapılmıştır. İlgili haberin kullanılmamasını rica ediyoruz.

İyi çalışmalar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:39 Kaynak: DHA

Serdar Aziz, Spor
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