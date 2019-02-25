Abonelerimizin Bilgisine

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1 saat önce

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi, maçın oynanacağı Vodafone Park'ın havadan görüntülerini ve Fenerbahçe taraftarının Ülker Stadyumu'nda toplanma görüntülerini DHA Feed üzerinden yayınlamaktayız.

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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi, maçın oynanacağı Vodafone Park'ın havadan görüntülerini ve Fenerbahçe taraftarının Ülker Stadyumu'nda toplanma görüntülerini DHA Feed üzerinden yayınlamaktayız.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:11 Kaynak: DHA

Yenikadinda Gösterme, Spor
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