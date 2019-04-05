Abonelerimizin Bilgisine

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Sayın Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine;"Galatasaray'da ibrasızlık kararı durduruldu" başlıklı haberimizdeki fotoğrafların kullanılmamasını rica ediyoruz.

Sayın Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine;



"Galatasaray'da ibrasızlık kararı durduruldu" başlıklı haberimizdeki fotoğrafların kullanılmamasını rica ediyoruz.



İyi çalışmalar.



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Galatasaray'da ibrasızlık kararı durduruldu



Seçime gitme zorunluluğu ortadan kalktı



Mustafa Cengiz: Galatasaray emin ellerde



Abdurrahim Albayrak: Problemler ortadan kalkmıştır



Yusuf Günay: İbrasızlık kararı ortadan kalktı



Serhan TÜRK/ İSTANBUL, - Galatasaray 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın 27'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın da 9'uncu Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açtığı yürütmeyi durdurma kararı Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi lehine sonuçlandı. Eğer yönetim seçime giderse Başkan, Yönetim ve kurulların seçime katılma hakkı doğdu. Öte yandan 12'nci Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray Denetim Kurulu'nun kongrede alınan idari ibrasızlığa tedbir konulması için yaptığı başvuruyu onaylamıştı.



Bugün alınan mahkeme kararı hakkında Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz, 2'nci Başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay, DHA'ya şu açıklamalarda bulundu.



MUSTAFA CENGİZ: GALATASARAY EMİN ELLERDE



Kararın Galatasaray için hayırlı olacağını ifade eden Mustafa Cengiz, "Herkes müsterih olsun. Galatasaray emin ellerde. Şuan için tek amacımız Galatasaray'a faydalı işler yapmak" dedi.



ABDURRAHİM ALBAYRAK: PROBLEMLER ORTADAN KALKMIŞTIR



Görevlerinin başında olduklarını belirten Galatasaray 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Şuan için problemler ortadan kalkmıştır. Görevimizin başındayız. Tek amacımız takımımızı bu sezon da şampiyonluğa ulaştırmak" diye konuştu.



YUSUF GÜNAY: İBRASIZLIK KARARI ORTADAN KALKTI



Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, "Mahkemeden alınan kararlarla beraber ibrasızlık kararı ortadan kalktı. Gecemizi gündüzümüzü Galatasaray için çalışarak geçiyoruz ve buna da devam edeceğiz.

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