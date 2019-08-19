ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de devam eden orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulunacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de devam eden orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulunacak. Canlı yayın planlamaktayız.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Fenomen Reynmen, ilk konserinden 180 bin TL kazandı

Bakan Pakdemirli İzmir'deki yangın ile ilgili konuştu: Bir köy boşaltılacak

Meteoroloji ile İmamoğlu arasındaki tartışmaya Bakan Pakdemirli de dahil oldu

Orman yangını nedeniyle Seferihisar'a bağlı Eski Orhanlı Mahallesi boşaltıldı