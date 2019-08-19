ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de devam eden orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulunacak.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:35 Kaynak: DHA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de devam eden orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulunacak. Canlı yayın planlamaktayız.
Fenomen Reynmen, ilk konserinden 180 bin TL kazandı Bakan Pakdemirli İzmir'deki yangın ile ilgili konuştu: Bir köy boşaltılacak Meteoroloji ile İmamoğlu arasındaki tartışmaya Bakan Pakdemirli de dahil oldu Orman yangını nedeniyle Seferihisar'a bağlı Eski Orhanlı Mahallesi boşaltıldı