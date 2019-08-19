ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE

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1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de devam eden orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulunacak.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de devam eden orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulunacak. Canlı yayın planlamaktayız.


Bekir Pakdemirli, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:35 Kaynak: DHA
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