Abonelerimizin Bilgisine: Canlı Yayın
1 saat önce
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu-Avrupa yakası istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
İstanbul
'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu- Avrupa
yakası istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Canlı yayınımız devam ediyor.
İSTANBUL,
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:54 Kaynak: DHA
Meteoroloji'den İstanbul'a Yeni Uyarı! Kar Gidiyor, Yağmur Geliyor
İstanbul'da Başıboş Atlar Kar Altında Sığınacak Yer Aradı
Vali Yerlikaya'nın Tatil Tweetini Gören Öğrenciler, Yorumlarıyla Kırdı Geçirdi
Meteoroloji, İstanbul'daki Kar Yağışı Sonrası Yeniden Uyardı: Sağanak Geliyor