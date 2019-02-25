Abonelerimizin Bilgisine: Canlı Yayın

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1 saat önce

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu-Avrupa yakası istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu- Avrupa yakası istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Canlı yayınımız devam ediyor.

İSTANBUL,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:54 Kaynak: DHA

Sabah, Avrupa, İstanbul, Güncel
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