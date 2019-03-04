Abonelerimizin Bilgisine: Canlı Yayın

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56 dakika önce

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde bulunan tarihi Hamamönü Çarşısı'nda yangın çıktı.

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ANKARA'nın Altındağ ilçesinde bulunan tarihi Hamamönü Çarşısı'nda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Canlı yayındayız.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 06:12 Kaynak: DHA

İtfaiye, Altındağ, Güncel
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