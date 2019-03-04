Abonelerimizin Bilgisine: Canlı Yayın

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56 dakika önce
ANKARA'nın Altındağ ilçesinde bulunan tarihi Hamamönü Çarşısı'nda yangın çıktı.
ANKARA'nın Altındağ
ilçesinde bulunan tarihi Hamamönü Çarşısı'nda yangın çıktı. İtfaiye
ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Canlı yayındayız.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 06:12 Kaynak: DHA
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