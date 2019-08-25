Son Dakika Haberleri: Abonelerimizin bilgisine: canlı yayın
Son Dakika Güncel Haber

Abonelerimizin bilgisine: canlı yayın

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Edirne'nin Keşan ilçesindeki yangınla ilgili bölgeden açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Abonelerimizin bilgisine: canlı yayın, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Edirne'nin Keşan ilçesindeki yangınla ilgili bölgeden açıklamalarda bulunması bekleniyor. Canlı yayın planlanmaktadır.


Bekir Pakdemirli, Edirne, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 02:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hababam Sınıfının bir oyuncusu daha hayatını kaybetti
Şehidin gözü yaşlı annesini öperek teselli etmeye çalışan kadın polis memuru, duygu dolu anlar yaşattı Emine Bulut'un annesi: Torunum, 'Anneanne ben ambulans çağırın diyorum, onlar çekim yapıyor' dedi Hakkari'de el yapımı patlayıcı infilak etti: 1 şehit

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 03:27:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Abonelerimizin bilgisine: canlı yayın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]