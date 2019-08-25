Abonelerimizin bilgisine: canlı yayın

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 'nin Edirne 'nin Keşan ilçesindeki yangınla ilgili bölgeden açıklamalarda bulunması bekleniyor. Canlı yayın planlanmaktadır.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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