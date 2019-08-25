Abonelerimizin bilgisine: canlı yayın

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Edirne'nin Keşan ilçesindeki yangınla ilgili bölgeden açıklamalarda bulunması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 02:12 Kaynak: DHA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Edirne'nin Keşan ilçesindeki yangınla ilgili bölgeden açıklamalarda bulunması bekleniyor. Canlı yayın planlanmaktadır.
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