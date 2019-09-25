Abonelerimizin bilgisine /// canlı yayın

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31 dakika önce
ADANA'da polis midibüsünün geçişi sırasında meydana gelen patlamanın ardından olay yerinden canlı yayındayız.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:32 Kaynak: DHA
ADANA'da polis midibüsünün geçişi sırasında meydana gelen patlamanın ardından olay yerinden canlı yayındayız.
Antalya'da 45 yaşındaki engelli kadın, evinde ölü bulundu! Adana'da polis aracına düzenlenen bombalı saldırı anı kamerada Sağlık Bakanlığı sigarayı bırakmaya destek olmak için e- posta dönemi başlattı Tarkan, konserine gelen Tunç Soyer ve Ekrem İmamoğlu'na övgü yağdırdı