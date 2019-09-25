Abonelerimizin bilgisine /// canlı yayın

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31 dakika önce

ADANA'da polis midibüsünün geçişi sırasında meydana gelen patlamanın ardından olay yerinden canlı yayındayız.

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ADANA'da polis midibüsünün geçişi sırasında meydana gelen patlamanın ardından olay yerinden canlı yayındayız.


Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:32 Kaynak: DHA
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