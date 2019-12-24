ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE: CANLI YAYIN - Son Dakika

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6 saat önce

TRABZON'DA BİRÇOK NOKTADA DEVAM EDEN ORMAN YANGINLARINA MUDAHALELER SÜRÜYOR.

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TRABZON'DA BİRÇOK NOKTADA DEVAM EDEN ORMAN YANGINLARINA MUDAHALELER SÜRÜYOR. CANLI YAYINDAYIZ.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 07:54 Kaynak: DHA
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