ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE: CANLI YAYIN - Son Dakika

ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE: CANLI YAYIN
39 dakika önce
Elazığ merkez Mustafa Paşa Mahallesi'nden ekiplerin enkaz bölgesindeki arama-kurtarma çalışmalarından canlı yayındayız.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 07:39 Kaynak: DHA
Elazığ merkez Mustafa Paşa Mahallesi'nden ekiplerin enkaz bölgesindeki arama-kurtarma çalışmalarından canlı yayındayız.
Son Dakika Elazığ'daki deprem sonrası ölü sayısı artıyor Elazığ'da 27 saatin sonunda mucize kurtuluş! Enkaz altındaki anne de kurtarıldı Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi Depremin ardından Elazığ ve Malatya'da 73 bina yıkıldı