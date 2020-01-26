ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE: CANLI YAYIN - Son Dakika

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39 dakika önce

Elazığ merkez Mustafa Paşa Mahallesi'nden ekiplerin enkaz bölgesindeki arama-kurtarma çalışmalarından canlı yayındayız.

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Elazığ merkez Mustafa Paşa Mahallesi'nden ekiplerin enkaz bölgesindeki arama-kurtarma çalışmalarından canlı yayındayız.


Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 07:39 Kaynak: DHA
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