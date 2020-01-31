ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE: CANLI YAYIN - Son Dakika

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(Zonguldak) Kaçak maden ocağında meydana gelen göçük sonucu 2 işçiyi arama-kurtarma çalışmalarından canlı yayındayız.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:43 Kaynak: DHA
(Zonguldak) Kaçak maden ocağında meydana gelen göçük sonucu 2 işçiyi arama-kurtarma çalışmalarından canlı yayındayız.
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