ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE: CANLI YAYIN - Son Dakika

ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE: CANLI YAYIN
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazası ve gündeme ilişkin Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde açıklamalarda buluyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:49 Kaynak: DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazası ve gündeme ilişkin Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde açıklamalarda buluyor. Canlı yayındayız.
Son Dakika Çin'de yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 564'e yükseldi Son dakika: Sabiha Gökçen'de meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi Uçak kazası sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu yaşanıyor Trump, azil soruşturmasında tüm suçlamalardan aklandı