ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE: CANLI YAYIN! - Son Dakika

ÇANAKKALE'de Anzak Koyu'ndaki geleneksel 'Şafak Ayini' iptal edildi.
ÇANAKKALE'de Anzak Koyu'ndaki geleneksel 'Şafak Ayini' iptal edildi. Her yıl binlerce Yeni Zellandalı ve Avustralyalı'nın doldurduğu Anzak Koyu'nda derin bir sessizlik hakim. Bölgeden canlı yayındayız.
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25.04.2020 13:17:33. #1.13#
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