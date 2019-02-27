Abonelerimizin Dikkatine.

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"Hemşireyi taciz ettiği iddia edilen özel kalem müdürü tutuklandı" başlıklı haberimiz yargılama halen devam ettiği için yayından kaldırılmıştır.
"Hemşireyi taciz ettiği iddia edilen özel kalem müdürü tutuklandı" başlıklı haberimiz yargılama halen devam ettiği için yayından kaldırılmıştır - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 06:21 Kaynak: İHA
ABD Gözaltında Tutulan Binlerce Çocuğa Cinsel Taciz İddiasıyla Sarsılıyor
Özel Kalem Müdürü, Odasına Çağırdığı Hemşireyi Boynundan Öptü
Muğlalı Balıkçılar Vampir Pire Olarak Bilinen İsopodlardan Dertli
Babacan ve Davutoğlu, Yeni Parti İçin İlk Tohumu Kaz Dağları'nda Attı