Abonelerimizin Dikkatine.

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"Hemşireyi taciz ettiği iddia edilen özel kalem müdürü tutuklandı" başlıklı haberimiz yargılama halen devam ettiği için yayından kaldırılmıştır.

"Hemşireyi taciz ettiği iddia edilen özel kalem müdürü tutuklandı" başlıklı haberimiz yargılama halen devam ettiği için yayından kaldırılmıştır - BURSA

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ABD Gözaltında Tutulan Binlerce Çocuğa Cinsel Taciz İddiasıyla Sarsılıyor

Özel Kalem Müdürü, Odasına Çağırdığı Hemşireyi Boynundan Öptü

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