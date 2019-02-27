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Abonelerimizin Dikkatine.

48 dakika önce

"Hemşireyi taciz ettiği iddia edilen özel kalem müdürü tutuklandı" başlıklı haberimiz yargılama halen devam ettiği için yayından kaldırılmıştır.

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"Hemşireyi taciz ettiği iddia edilen özel kalem müdürü tutuklandı" başlıklı haberimiz yargılama halen devam ettiği için yayından kaldırılmıştır - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 06:21 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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