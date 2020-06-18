ABONELERİMİZİN DİKKATİNE

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Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor maçı sonrasında iki takım teknik direktörlerinin yaptığı açıklamaları FEED 1'den yayınlıyoruz.
Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor maçı sonrasında iki takım teknik direktörlerinin yaptığı açıklamaları FEED 1'den yayınlıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 11:49 Kaynak: DHA
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