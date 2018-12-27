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Abonelerimizin Dikkatine Açıklaması

2 saat önce

İstanbul Boğazı'ndan 5 bin 235 groston hacminde, 52.4 metre uzunluğunda Panama bayraklı 'GSP Saturn' isimli dev petrol platformu geçiyor.

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İstanbul Boğazı'ndan 5 bin 235 groston hacminde, 52.4 metre uzunluğunda Panama bayraklı 'GSP Saturn' isimli dev petrol platformu geçiyor. canlı yayındayız

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:38 Kaynak: DHA

İstanbul Boğazı, Güncel
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