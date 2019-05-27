ABONELERİMİZİN DİKKATİNE Açıklaması

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal Orhantepe Mahallesinde açıklama yapıyor.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:07 Kaynak: DHA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal Orhantepe Mahallesinde açıklama yapıyor. Canlı yayındayız
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