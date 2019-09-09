Abonelerimizin dikkatine açıklaması

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KADIKÖY'DE BULUNAN ATATÜRK FEN LİSESİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN AÇILIŞ TÖRENİNİN ARDINDAN VATANDAŞLARLA SOHBET EDİYOR.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:46 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KADIKÖY'DE BULUNAN ATATÜRK FEN LİSESİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN AÇILIŞ TÖRENİNİN ARDINDAN VATANDAŞLARLA SOHBET EDİYOR. CANLI YAYINDAYIZ
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