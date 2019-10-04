Abonelerimizin dikkatine açıklaması

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1 saat önce

BEYOĞLU'NDA ÇÖKME RİSKİ BULUNDUĞU İÇİN MÜHÜRLENEN 4 KATLI BİNAYLA İLGİLİ BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI HAYDAR ALİ YILDIZ AÇIKLAMA YAPACAK.

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BEYOĞLU'NDA ÇÖKME RİSKİ BULUNDUĞU İÇİN MÜHÜRLENEN 4 KATLI BİNAYLA İLGİLİ BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI HAYDAR ALİ YILDIZ AÇIKLAMA YAPACAK. SAAT 14.30 AÇIKLAMAYI CANLI YAYINLAMAYI PLAMAKTAYIZ

İSTANBUL DHA


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:28 Kaynak: DHA
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