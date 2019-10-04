Abonelerimizin dikkatine açıklaması
1 saat önce
BEYOĞLU'NDA ÇÖKME RİSKİ BULUNDUĞU İÇİN MÜHÜRLENEN 4 KATLI BİNAYLA İLGİLİ BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI HAYDAR ALİ YILDIZ AÇIKLAMA YAPACAK.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:28 Kaynak: DHA
BEYOĞLU'NDA ÇÖKME RİSKİ BULUNDUĞU İÇİN MÜHÜRLENEN 4 KATLI BİNAYLA İLGİLİ BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI HAYDAR ALİ YILDIZ AÇIKLAMA YAPACAK. SAAT 14.30 AÇIKLAMAYI CANLI YAYINLAMAYI PLAMAKTAYIZ
İSTANBUL DHA
Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Serintürk'ü rehin alan saldırgan madde bağımlısıymış Şamil Tayyar, Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunu açıkladı: Hayati tehlikesi yok iPhone 11 modellerinin Türkiye fiyatları ortaya çıktı Vizdansız sürücü bebeğiyle bekleyen babaya çarpıp kaçtı