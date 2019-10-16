ABONELERİMİZİN DİKKATİNE Açıklaması

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1 saat önce

İstanbul iş dünyası temsilcileri, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla basın toplantısı düzenleyecek.

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İstanbul iş dünyası temsilcileri, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla basın toplantısı düzenleyecek. Saat 10.00'da başlayacak basın toplantısını canlı olarak yayınlamayı planlamaktayız

İstanbul DHA


Barış Pınarı Harekatı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:49 Kaynak: DHA
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