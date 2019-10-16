ABONELERİMİZİN DİKKATİNE Açıklaması

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İstanbul iş dünyası temsilcileri, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla basın toplantısı düzenleyecek.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:49 Kaynak: DHA
İstanbul iş dünyası temsilcileri, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla basın toplantısı düzenleyecek. Saat 10.00'da başlayacak basın toplantısını canlı olarak yayınlamayı planlamaktayız
İstanbul DHA
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