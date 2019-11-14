ABONELERİMİZİN DİKKATİNE Açıklaması

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6 saat önce

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU, İSTANBUL TİCARET ODASI AYLIK OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI'NDA KONUŞUYOR.

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İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU, İSTANBUL TİCARET ODASI AYLIK OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI'NDA KONUŞUYOR. CANLI YAYINDAYIZ


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Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:59 Kaynak: DHA
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