ABONELERİMİZİN DİKKATİNE Açıklaması

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İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU, İSTANBUL TİCARET ODASI AYLIK OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI'NDA KONUŞUYOR.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:59 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU, İSTANBUL TİCARET ODASI AYLIK OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI'NDA KONUŞUYOR. CANLI YAYINDAYIZ
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