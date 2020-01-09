ABONELERİMİZİN DİKKATİNE Açıklaması - Son Dakika

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BEYOĞLU'NDA ÇÖKEN BİNADAN CANLI YAYINDAYIZ. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI HAYDAR ALİ YILDIZ'IN AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:30 Kaynak: DHA
BEYOĞLU'NDA ÇÖKEN BİNADAN CANLI YAYINDAYIZ. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI HAYDAR ALİ YILDIZ'IN AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR.İSTANBUL DHA
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