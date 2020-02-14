ABONELERİMİZİN DİKKATİNE Açıklaması - Son Dakika

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6 saat önce
BAHÇELİEVLER'DE SON DURUMLA İLGİLİ HAVADAN CANLI YAYINDAYIZ///////////
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:18 Kaynak: DHA
BAHÇELİEVLER'DE SON DURUMLA İLGİLİ HAVADAN CANLI YAYINDAYIZ///////////
Son Dakika Mısır'da ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi Bahçelievler'deki bina böyle çöktü! Saniye saniye panik anları Son dakika: PKK'lı terörist HDP'li milletvekilinin evinden çıktı Son dakika: Akdeniz açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi