ABONELERİMİZİN DİKKATİNE Açıklaması - Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Cemil Taşçıoğlu için saygı duruşunda bulunuluyor. ÇAPA ÖNÜNDEN CANLI YAYINDAYIZ

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