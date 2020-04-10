ABONELERİMİZİN DİKKATİNE Açıklaması - Son Dakika

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KORONAVİRÜS HASTASI 90 YAŞINDAKİ ALYE GÜNDÜZ İYİLEŞİP SAĞLIĞINA KAVUŞTU.
KORONAVİRÜS HASTASI 90 YAŞINDAKİ ALYE GÜNDÜZ İYİLEŞİP SAĞLIĞINA KAVUŞTU. ALYE GÜNDÜZ'ÜN CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ'NDEN TABURCU OLMASI BEKLENİYOR.
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Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 10:59 Kaynak: DHA
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