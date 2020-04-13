ABONELERİMİZİN DİKKATİNE Açıklaması - Son Dakika

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6 saat önce
DEV PETROL ARAMA PLATFORMU, "SCARABEO 9" 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNÜN ALTINDAN GEÇİYOR.
DEV PETROL ARAMA PLATFORMU, "SCARABEO 9" 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNÜN ALTINDAN GEÇİYOR. CANLI YAYINDAYIZ
İSTANBUL DHA
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 01:58 Kaynak: DHA
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