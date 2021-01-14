Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'ne aşılar böyle getirildi.. İlk aşılar sağlık çalışanlarına yapıldı - Son Dakika

Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'ne aşılar böyle getirildi.. İlk aşılar sağlık çalışanlarına yapıldı

Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi\'ne aşılar böyle getirildi.. İlk aşılar sağlık çalışanlarına yapıldı
Son Güncelleme: 14.01.2021 12:06

Çin'den getirilen CoronaVac aşısı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde saat 08.00 sıralarında getirildi ve sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı.

Çin'den getirilen CoronaVac aşısı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde saat 08.00 sıralarında getirildi ve sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı. Hastaneye sabah saatlerinde gelen 44 kutu (1760 doz) aşı, randevusunu alan sağlık çalışanlarına yapılmaya başladı. Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. İsmail Koyutürk, "Yaklaşık 5 gün içinde tüm sağlık personelimizi aşılamayı hedefliyoruz" dedi.

Aşılar sabah saat 05.00 itibariyle, ısısı eksi 20'den artı 20 derece kadar ayarlanabilen 'aşı nakil araçları' ile İstanbul'daki ilçe sağlık müdürlüklerinin depolarını götürüldü. Aşılar buradan da hastanelere dağıtıldı. 08.00 sıralarında ise Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne 44 kutu yani 1760 doz CoronaVac aşısı getirildi. Saat 09.00'da ise aşılar sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı. İlk aşıyı olan doktor, ağrı ve sızı hissetmediğini belirtti. "Her şey yolunda işliyor." diyen doktor aşının herkese hayırlı olması temennisinde bulundu.

"BUGÜN 440 RANDEVU VERDİK"

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. İsmail Koyutürk, aşılama için tüm hazırlıkların tamamlandığını ve ilk gün 440 randevu oluşturulduğunu söyledi. Koyutürk, "Dün akşam Sağlık Bakanımızın da ilk aşıyı olmasından sonra, zaten günlerdir gerekli tüm alt yapı çalışmaları gerçekleşmişti. Bu alt yapı hem fiziki mekan olarak hem de elektronik ortamda alt yapıyla tüm talepler yapıldı. Dün akşam, 1'inci aşamada aşılanacak olan sağlık personelinin MHRS randevuları oluşturuldu. Personellerimiz randevu almaya başladılar. Yaklaşık 5 gün içinde tüm sağlık personelimizi aşılamayı hedefliyoruz. Bugün saat 09.00 gibi aşılamaya başlayacağız. Nöbetçi ekiplerimiz için akşam saatlerinde de devam edecek şekilde aşılama faaliyetlerini gerçekleştireceğiz. Yarın alınacak randevulara göre de gün içinde, yarın tekrar gelecek aşı programı oluşturularak 5 gün boyunca devam edeceğiz. Daha sonra da 2'nci aşama olan 65 yaş üstü kronik hastalığı olanlarla aşılama çalışmalarına devam edeceğiz. Bugün 440 randevu verdik ilk gün. Hem biraz başlangıç aşaması için aşırı fazla tutmadık. Günde bin, bin 500 kapasiteye kadar rahatlıkla çıkabilecek durumdayız. Bugün ilk uygulamalardan sonra randevu sayılarını arttırarak hizmet vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"VATANIMIZA MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN"İlk aşıyı olan doktorlardan biri olan Hemşire Ebru Çelik, "Evet aşı oldum. Hastanemize gelen ilk aşıyı ilk olanlardan biriyim. Gayet iyiyim. Herhangi bir sıkıntı yok. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Hiçbir şikayetim olmadı. Ağrı, sızı, acı hiçbir şey hissetmedim. Hayırlı olsun inşallah" şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'ne aşılar böyle getirildi.. İlk aşılar sağlık çalışanlarına yapıldı - Son Dakika


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