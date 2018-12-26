Abonelerimizin Dikkatine Canlı Yayın
50 dakika önce
KAr yağışı ile ilgili 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden canlı yayındayızİSTANBUL DHA.
KAr yağışı ile ilgili 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden canlı yayındayız
İSTANBUL DHA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:20 Kaynak: DHA
Şiddetli Kar Yağışı Nedeniyle 12 İlde Eğitime Ara Verildi
DHMİ, Sefer İptallerine Karşı Vatandaşları Uyardı
Meteoroloji'den Kar ve Sağanak Uyarısı! Hava Sıcaklığı 6 ila 12 Derece Düşecek
Çılgın Vatandaş, Nimet Abla'dan 30 Bin Adet Milli Piyango Bileti Aldı