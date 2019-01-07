Abonelerimizin Dikkatine Canlı Yayın

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1 saat önce
TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım Cemile Sultan Korusu'nda basın mensuplarıyla kahvaltılı toplantıda bir araya geliyor.
TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım
Cemile Sultan Korusu'nda basın mensuplarıyla kahvaltılı toplantıda bir araya geliyor. Canlı yayındayız
İstanbul DHA
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:20 Kaynak: DHA
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