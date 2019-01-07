Abonelerimizin Dikkatine Canlı Yayın

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1 saat önce

TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım Cemile Sultan Korusu'nda basın mensuplarıyla kahvaltılı toplantıda bir araya geliyor.

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TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım Cemile Sultan Korusu'nda basın mensuplarıyla kahvaltılı toplantıda bir araya geliyor. Canlı yayındayız

İstanbul DHA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:20 Kaynak: DHA

Binali Yıldırım, İstanbul, Güncel
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